أمريكا تعرض على الهند نسخة مسلحة من طائرة بدون طيار متطورة

قال مسؤول أمريكي كبير ومصدر في قطاع صناعة الطائرات، “إن الولايات المتحدة عرضت على الهند تزويدها بنسخة مسلحة من طائرات بدون طيار من طراز (غارديان)، التي كان يسمح في السابق ببيع نسخ غير مسلحة منها لأغراض المراقبة”.

وإذا تمت هذه الصفقة، فسوف تكون أول مرة تبيع فيها واشنطن طائرة بدون طيار مسلحة كبيرة إلى بلد غير عضو في حلف شمال الأطلسي، وفق رويترز.

كما ستكون هذه أول طائرة متطورة بدون طيار في المنطقة التي تشهد توترًا متصاعدًا بين الهند وباكستان.

وفي أبريل /نيسان الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعديل سياسة تصدير الأسلحة الأمريكية؛ بهدف توسيع نطاق بيع الأسلحة إلى الدول الحليفة.

وقالت الإدارة حينئذ: إن هذا التعديل سيدعم صناعة الدفاع الأمريكية ويخلق فرص عمل داخل البلاد.

وتضمنت الخطة سياسة جديدة لتصدير الطائرات بدون طيار تسمح بجعل الطائرات بدون طيار المسلحة، والتي بإمكانها إطلاق صواريخ، وطائرات المراقبة بكل أحجامها، متاحة للحلفاء على نطاق أوسع.

وقالت مصادر: “إن مسألة الطائرات بدون طيار كانت مدرجة على جدول أعمال اجتماع أُلغي هذا الشهر بين وزراء الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة والهند. ومن المتوقع عقد هذا الاجتماع في سبتمبر/ أيلول القادم.”

وقال مصدر في وزارة الدفاع الهندية: إن الجيش يسعى لاقتناء طائرة بدون طيار من طراز لا يقتصر استخدامه على المراقبة، بل يشمل مطاردة أهداف برية وبحرية.

وتواجه شركات صناعة الطائرات دون طيار الأمريكية منافسة متزايدة في الخارج، لا سيما من منافسين صينيين وإسرائيليين يبيعون منتجاتهم بشروط أخف، وتضغط بشدة من أجل تغيير قواعد التصدير الأمريكية.

وقال مسؤول أمريكي: “إن السياسة الجديدة سوف تغيّر حساباتنا من خلال تخفيف القيود على المبيعات”.

وقال رئيس وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أثناء حضوره معرض فارنبرو الجوي: “إنه ليس بوسعه التعليق على أي صفقات لم يتم إخطار الكونجرس بها.”