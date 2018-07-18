موانئ دبي العالمية تستحوذ على حصة الأغلبية في شركة هندية‎

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية (حكومية) اليوم الأربعاء، إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 90% من مؤسسة “كونتينانتال ويرهاوسينغ”، وهي شركة خدمات لوجستية في منطقة نافا شيفا بالهند.

وقالت الشركة التابعة لمجموعة دبي العالمية المملوكة للحكومة في بيان، إن عائلة “ريدي”، مؤسِسة “كونتينانتال ويرهاوسينغ” ستحتفظ بحصة 10% المتبقية، وتواصل المشاركة في عمليات الشركة.

وتبلغ قيمة الصفقة أقل من 5% من صافي قيمة أصول موانئ دبي العالمية، حسب نتائج 2017 لكامل العام، حسب البيان.

ولم يذكر البيان قيمة الصفقة المذكورة صراحة، ولكن بلغ إجمالي أصول موانئ دبي العالمية في العام الماضي 85 مليار درهم (23.16 مليار دولار)، مقابل 76 مليار درهم (20.70 مليار دولار) في 2016 بنسبة نمو 11.7%.

وذكر البيان أن شركة “هندوستان إنفرالوغ برايفت المحدودة” هي التي نفذت عملية الاستحواذ.

و”هندوستان إنفرالوغ”، هي مشروع مشترك بين موانئ دبي العالمية، والصندوق الوطني للاستثمار والبنى التحتية في الهند، تم تأسيسها في مارس/ آذار الماضي، بغرض استثمار ما يصل إلى 3 مليارات دولار في الموانئ، والخدمات اللوجستية والقطاعات ذات الصلة.

وتعمل موانئ دبي في الهند منذ 1997، وتمارس أنشطتها في ستة مواقع، وتعد من المساهمين في تأسيس أول مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص مع الحكومة الهندية.