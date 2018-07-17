ماكرون يبدأ “مرحلة جديدة” مع اتحادات أصحاب الأعمال

قال الاتحاد العام للشركات الصغيرة والمتوسطة (سي.بي.إم.إي) في فرنسا إن الرئيس إيمانويل ماكرون أبلغ اتحادات أصحاب الأعمال ورؤساءها، اليوم الثلاثاء، بأن العام الثاني من حكمه سيكون بمثابة “مرحلة جديدة” سيعمل خلالها على استشارتهم بدرجة أكبر.

وكان ماكرون تجاهل إلى حد بعيد مطالب اتحادات أصحاب الأعمال خلال عامه الأول في الحكم.

وقال فرانسوا إيسالين، رئيس الاتحاد للصحفيين بعد لقائه مع ماكرون في قصر الإليزيه: “الرئيس قال: في أول عام من رئاستي كان علي حل مواقف محددة، وكنت أتحرك بسرعة، كان هذا قراري ولا أعتذر عنه”.

ونقل إيسالين عن ماكرون قوله: “الآن أبدأ مرحلة جديدة سيكون علي خلالها الاعتماد بدرجة أكبر على شركاء المجتمع”.

وأجرى ماكرون مجموعة من الإصلاحات على مدى 12 شهرًا، شملت قانون عمل رئيسيًا جرى دفعه إلى البرلمان عبر سلسلة من القرارات الحكومية الخاصة، مما أثار شكاوى من اتحادات العمال.

ويدرج ماكرون على جدول أعماله مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المساندة لمجال الأعمال منها ما يتعلق بتعديلات في نظام تأمين البطالة بهدف تشجيع العمال على السعي لشغل وظائف جديدة، فضلًا عن إصلاح لنظام التقاعد.