شراكة سعودية مصرية لإنشاء مشروع “ضخم” لإنتاج التمور

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في مصر، اليوم الخميس، عن اتفاق أجرته مع مجموعة “زادنا” للاستثمار الزراعي في السعودية، بهدف تنفيذ مشروع ضخم في إنتاج وتصنيع التمور والزيتون.

وقالت الوزارة، في بيان حصل موقع “إرم نيوز” على نسخة منه، إن تنفيذ المشروع، الذي جاء برأسمال 2 مليار جنيه، بدأ بزراعة النخيل على مساحة 1000 فدان بالواحات البحرية.

وأضافت أن “المرحلة المقبلة سيتم فيها البدء بإجراءات إنشاء مصنع لإنتاج مصنعات التمور، وكذلك عدد من ثلاجات التخزين”، مبينة أنه سيتم العمل على تطوير عمليات التعبئة والتغليف لمنتجات التمور المصرية لطرحها بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وكشفت الوزارة المصرية إلى أنها تتعاون حاليًا مع دولة الإمارات لإنشاء مخازن مبردة بسعة تخزينية تبلغ 4 آلاف طن بالواحات البحرية، لإطالة فترة تخزين التمور.