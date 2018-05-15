شراكة إماراتية مغربية في مشروع عالمي لإنتاج الأسمدة

بحثت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” الإماراتية، وشركة “المجمع الشريف للفوسفات” المغربية، فرص تطوير مشروع عالمي مشترك على مراحل ﻹنتاج اﻷسمدة، في كل من الجرف اﻷﺻﻔﺮ في المغرب، والرويس في دولة اﻹمارات العربية المتحدة.

وبحسب بيان مشترك للشركتين، فإن المشروع المشترك سيعتمد على تجربة الشركة المغربية في إنتاج وتسويق الفوسفات ومشتقاته، وخبرات “أدنوك” الدولية في إنتاج الكبريت والأمونيا والغاز.

ويعد المشروع امتدادًا للشراكة التي تم تأسيسها بين الطرفين، من خلال عقد الكبريت الطويل الأمد الذي أعلنت عنه الشركتان في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2017.

وتشمل الشراكة المقترحة، تطوير شركة عالمية جديدة ﻹنتاج اﻷسمدة من خلال مركزين، أحدهما في الإمارات واﻵخر في المغرب، بحيث يتم استخدام كل من اﻷصول الصناعية القائمة وأخرى جديدة، لتمكين منتجات المشروع المشترك من الوصول إلى اﻷسواق العالمية.

وتأتي هذه الاتفاقية التي تم الإعلان عنها على هامش ملتقى “أدنوك” للاستثمار، الذي نظم يومي 13 و14 من شهر آيار/مايو الجاري في أبوظبي، تزامنًا مع إعلان “أدنوك” زيادة حجم إنتاجها الحالي من الكبريت، الذي تبلغ نسبته من 7% إلى 50%، وذلك من خلال استغلال اﻷغطية الغازية.