“دانة غاز” الإماراتية تتوصل لاتفاق مع حملة صكوك للتنازل عن الدعوى القضائية المقامة على الشركة

أعلنت شركة “دانة غاز” الإماراتية، اليوم الأحد، أنها وأعضاء لجنة حملة الصكوك دخلوا في اتفاق للتنازل عن الدعاوى القضائية المقامة على الشركة.

وأوضحت دانة غاز أن حملة الصكوك دخلوا في اتفاق “ملزم” مع الشركة على بنود وشروط عرض إعادة هيكلة وإعادة تمويل لصكوك المضاربة البالغة قيمتها 700 مليون دولار.

ونوهت الشركة: “بالنسبة لحملة الصكوك الراغبين في استرداد رؤوس أموالهم بشكل فوري توفر الشركة خيار تقديم طلبات استرداد على أساس 90.5 سنت للدولار من القيمة الاسمية للصكوك التي في حوزتهم”.

وأضافت: “يوفر الخيار الآخر استرداد كامل رأس المال لحملة الصكوك الذين يختارون الاستمرار مع الصكوك الجديدة مع التزام الشركة بإعادة شراء جزء كبير من الصكوك على أساس القيمة الاسمية”.

وأوضحت: “ستتكون شهادات الصكوك الجديدة من صكوك وكالة قائمة على الإجارة والتزام دفع متأخر وبمعدل ربح سنوي 4% ولمدة 3 سنوات”.

وتوقعت دانة غاز الانتهاء من تلك العملية بحلول النصف الأول من يوليو 2018.