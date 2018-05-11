إيران تسعى لشراء طائرات ايرباص قبل انتهاء الفترة المتاحة قبل فرض عقوبات

قال مسؤول إيراني كبير، إن بلاده تتواصل مع شركة ايرباص الأوروبية المنتجة للطائرات في محاولة للاستفادة من الوقت المحدود المتاح بعد القرار الأمريكي هذا الأسبوع بالانسحاب من اتفاق نووي دولي.

وقال أصغر فخرية كاشان، كبير مستشاري وزير الطرق وبناء المدن “نجري اتصالات مع ايرباص وهم يبحثون في جميع الاحتمالات التي قد تكون موجودة للاستفادة من الوقت المحدود المتاح أمامنا”.

وأضاف “الأمر كله يعتمد على دعم الحكومات الأوروبية وسياساتها”.

وأشار إلى أن إيران تأمل أيضا في أن تستورد المزيد من طائرات ايه.تي.آر ذات المحركات التوربينية، لكنه قال إن هناك بعض “الأمور الفنية”.

وايه.تي.آر مشروع مشترك بين ايرباص ومجموعة ليوناردو الإيطالية.

وقالت ايرباص أن ليس لديها تعليق فوري على الموضوع.

وفي الثامن من مايو/ أيار الجاري، أعلن دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي تم توقيعه العام 2015 مع إيران، مما أثار مخاوف من نشوب صراع في الشرق الأوسط، وهو ما أزعج الحلفاء الأوروبيين، وخلق ضبابية بشأن إمدادات النفط العالمية.