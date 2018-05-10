مصادر: “دانة غاز” الإماراتية تقترب من اتفاق مع الدائنين

قالت مصادر مطلعة إن شركة الطاقة الإماراتية “دانة غاز” تقترب من التوصل إلى اتفاق؛ لإعادة هيكلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار، وهو ما قد يسدل الستار على معركة قانونية معقدة طال أمدها مع دائنيها.

وتوقفت دانة غاز العام الماضي عن دفع استحقاقات صكوكها، قائلة إنها أصبحت غير قانونية؛ بسبب تغييرات في التمويل الإسلامي. ورفض حائزو الصكوك ذلك وطالبوا بمستحقاتهم.

وبينما لا تزال الإجراءات القانونية مستمرة في محاكم ببريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، أخفقت محادثات للتوصل إلى تسوية خارج المحاكم في إيجاد حل حتى الآن.

لكن المصادر قالت إن الشركة ولجنة من الدائنين أصبحوا الآن قريبين جدًا من التوصل إلى اتفاق.

وامتنع متحدث باسم دانة غاز، وكذلك متحدث باسم لجنة الدائنين عن التعقيب.

وتتضمن شروط إعادة الهيكلة المقترحة أن تدفع دانة غاز 20 في المئة من الصكوك، وتحول الباقي إلى سندات لأجل ثلاث سنوات بمعدل ربح أربعة في المئة.

ولن تتضمن السندات الجديدة خيار التحويل إلى أسهم مثل الصكوك محل النزاع.

وقال أحد المصادر المطلعة: إن الشروط الجديدة لا تزال محل نقاش ولم يتم التوقيع بعد على اتفاق، مضيفًا أن الأطراف لا يزال بمقدورها الرجوع عن الصفقة المحتملة.

وفي مقترح سابق، عرضت الشركة أن تدفع 10 في المئة من الصكوك نقدًا مع تمديد سداد التسعين في المئة المتبقية على مدى أربع سنوات بعائد ربح سنوي 4 في المئة. وعرضت أيضًا إعادة شراء نصف الصكوك بخصم قدره 15 في المئة، بحسب ما قالته مصادر لرويترز في فبراير/ شباط.

وهذا المقترح رفضته لجنة الدائنين التي تتلقى المشورة من بنك الاستثمار موليس.