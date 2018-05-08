إيرباص: الشركة تحتاج وقتًا لدراسة القرار الأمريكي بشأن إيران

قالت شركة ايرباص، اليوم الثلاثاء، إنها ستدرس قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني قبل أن تتحرك، مضيفة: “أن هذا سيحتاج وقتًا”.

وكانت الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) طلبت 200 طائرة ركاب بقيمة 38.3 مليار دولار بالسعر المعلن، من بينها 100 من إيرباص و80 من بوينغ و20 من إيه.تي.آر. وجميع الصفقات رهن بتراخيص أمريكية نظرًا للاستخدام الكثيف لمكونات أمريكية في الطائرات التجارية.

وقال مدير الاتصال لدى إيرباص رينيه أوليه: “نحلل الإعلان بعناية وسنقيم الخطوات التالية بما يتسق مع سياساتنا الداخلية مع الالتزام الكامل بالعقوبات وقوانين الرقابة على الصادرات”، مضيفًا أن “هذا سيأخذ بعض الوقت”.