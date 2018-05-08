السعودية.. مجموعة “الحكير”  تحصل على قرض إسلامي بقيمة 1.9 مليار دولار

قالت مجموعة فواز عبد العزيز الحكير، إن إحدى شركاتها حصلت على قرض متوافق مع الشريعة الإسلامية، بقيمة 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، وهو واحد من أوائل التسهيلات التي تحصل عليها شركة مملوكة لأحد الذين احتجزوا في السعودية، خلال حملة مكافحة الفساد في الآونة الأخيرة.

وقالت المجموعة في بيان اليوم الثلاثاء، إن التمويل الذي يتكون من شريحتين، والذي ستحصل عليه شركة المراكز العربية، سيستخدم لإعادة تمويل دين قائم، وبناء مراكز تسوق جديدة.

وكان فواز الحكير، ضمن بعض رجال الأعمال والمسؤولين الذين احتجزوا لعدة أشهر في حملة واسعة ضد الفساد، شنتها الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي.

وجرى الإفراج عن كثيرين، ومن بينهم الحكير، لكن الإجراء جعل البنوك تتوخى الحذر، وهو ما دفعها في بعض الحالات إلى تأخير إقراض شركات على صلة بالأشخاص الذين شملتهم الحملة.

وتجري المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال، الذي أُطلق سراحه أيضًا، مباحثات مع البنوك بشأن ديون تتجاوز قيمتها المليار دولار، حسبما ذكرت المصادر.

و”المراكز العربية” تُعتبر مطورًا رائدًا، إذ تملك وتدير مراكز تجارية في المملكة العربية السعودية، بمحفظة تضم 19 مركزًا للتسوق في عشر مدن، وفقًا لموقعها على الإنترنت، ومن المنتظر تطوير عشرة مراكز تسوق أخرى.

بيد أن سوق التجزئة في السعودية تضررت خلال الأشهر الماضية جراء تباطؤ إنفاق المستهلكين، بفعل ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الطاقة وزيادة أسعار الفائدة.

وقال أحد المصادر، إن حصول المراكز العربية على الشريحة الثانية من التسهيل، سيعتمد على وتيرة تطوير مراكز التسوق الجديدة.

وقالت الشركة، إن مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي والبنك العربي الوطني قدموا القرض.