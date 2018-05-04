استقالة رئيس مجلس إدارة اير فرانس بعد الرفض المفاجىء لاتفاق حول الرواتب

المصدر: ا ف ب

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة “اير فرانس” جان مارك جاناياك، اليوم الجمعة، استقالته بعد الرفض المفاجئ لمشروع اتفاق حول الرواتب أخضعه الأخير لتصويت الموظفين، مؤكدًا أن بقاءه في منصبه رهن نتيجته.

وقال جاناياك للصحافيين: “أتحمل عواقب هذا التصويت وسأقدم استقالتي في الأيام المقبلة إلى مجلس إدارة اير فرانس-كاي ال ام”.

وعبّر عن الأسف “للفوضى التي ستسر الشركات المنافسة وتضعف تحالفاتنا وتؤثر على طواقمنا”.

وكانت الشركة قد ألغت 25% من رحلاتها المقررة، الجمعة، على خلفية الإضراب الجزئي لعمالها، بعد إلغاء حوالي 15% من الرحلات الخميس.

وتطالب النقابات العمالية التي تنظم سلسلة إضرابات منذ شباط/فبراير بزيادة الأجور بنسبة 5,1 % خلال 2018 (+3,8% في نيسان/أبريل و+1,3% في تشرين الأول/اكتوبر)؛ للتعويض عن ارتفاع معدل التضخم خلال فترة تجميد الأجور بين عامي 2012 و2017.