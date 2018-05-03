السعودية تستحوذ على نصيب الأسد في الاستثمارات المصرية (صور)

احتلت المملكة العربية السعودية صدارة الاستثمار في السوق المصرية خلال العام الماضي، بعد أن جاءت كأكثر وأكبر الدول العربية بحجم الاستثمارات وعدد المشروعات.

وقال الدكتور طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة المصري إن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين الحكومتين انعكست إيجابيًا على حركة التجارة البينية، والتي تشهد نموًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال عام 2017 نحو 3 مليارات دولار، كما تأتي السعودية ضمن قائمة أكبر الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرية خلال عام 2017 .

وذكر الوزير خلال حضوره الدورة 16 للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة، والتي تعقد بالرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري مع المهندس ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي أن إجمالي استثمارات السعودية بلغت 6.3 مليار دولار في 4274 مشروعًا، حيث تستحوذ الاستثمارات السعودية على نحو 22 % من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر، بينما بلغت الاستثمارات المصرية بالسوق السعودية حوالي 1.1 مليار دولار في 1043 مشروعًا.

وأكد قابيل إن الفترة الحالية تشهد متغيرات دولية اقتصادية وتجارية غير مسبوقة تتطلب المزيد من التكاتف والتخطيط والعمل المشترك بين مصر والمملكة كشريك استراتيجي هام بالمنطقة، لافتًا إلى ضرورة التوصل إلى آليات فعالة لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه التعاون الاقتصادي المشترك وطرح مبادرات جديدة تحقق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية السعودية المشتركة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

ولفت قابيل إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات المهمة لتصحيح المسار الاقتصادي، حيث قامت بتنفيذ عدد من المشروعات القومية، وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية إلى جانب تطبيق برنامج إصلاح مالي شامل تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجيًا بالإضافة إلى توفير حزمة دعم لشبكة الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه، فضلًا عن إجراء ثورة تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار.

ومن جانبه، أكد المهندس ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة وجود توافق في الرؤى بين مسؤولي الحكومتين لإحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتحقيق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار القصبي إلى أهمية السوق المصرية كوجهة استثمارية متميزة للاستثمارات السعودية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.