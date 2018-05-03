ارتفاع الذهب بعد ضعف الدولار جراء تثبيت الفائدة الأمريكية

ارتفعت عقود الذهب في تعاملات، اليوم الخميس، تزامنًا مع ضعف الدولار الذي تأثر بعد تثبيت البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمس الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية عند معدلاتها الحالية دون تغيير.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس تحرّك العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.25 في المائة إلى مستوى 92.36.

وبحلول الساعة الـ (05:40 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.32 في المائة (4.2 دولار) عند 1309.8 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.33%، إلى 1309.26 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.43 في المائة إلى 16.45 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.24 في المائة إلى 897.87 دولار للأوقية.