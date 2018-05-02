لهذه الأسباب.. الإمارات تحذّر من التعامل مع شركة مقرها في بريطانيا

حذّرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، المستثمرين من التعامل مع الموقع الإلكتروني “فايننشال دوت أورغ”، وهي شركة مقرها في المملكة المتحدة، وغير خاضعة للقواعد التنظيمية، اجتذبت مستثمرين من دول في آسيا، ومنطقة الخليج.

وأصدرت الهيئة بيانًا تحذّر من خلاله المستثمرين من التعامل مع “فايننشال دوت أورغ” وأي خدمات يقدمها فيما يتعلق بالمنتجات المالية.

ولم يتسنَ حتى الآن الحصول على تعقيب من “فايننشال دوت أورغ”، وفق ما أوردته وكالة “رويترز” للأنباء.

وذكرت “رويترز” خلال تقرير نُشر في شهر يناير/ كانون الثاني الفائت أن “فايننشال دوت أورغ” تُدير مئات الآلاف من الدولارات لمستثمرين آسيويين رغم أنها غير مرخصٍ لها بالتعامل في الصفقات المالية.

وذكر تقرير الوكالة في حينها، أن الشركة التي لها مكتب في كناري، وورف في لندن، انضمت قبل عامين إلى السجل الرسمي للشركات في المملكة المتحدة، كشركة عقارية. وقال مكتب تسجيل الشركات في المملكة المتحدة إنه يستعد لحذف الشركة من السجل في 23 يناير/ كانون الثاني، لأنها لم تقدّم قط حسابات، وإذا حذفت شركة من السجل فإنها لا يمكنها أن تستمر في العمل بشكل قانوني، وأن تنتقل أصولها إلى الدولة.

ويفرض القانون على الشركات المسجلة في المملكة المتحدة أن تحصل على إذن، وأن تخضع لإشراف هيئة مراقبة السلوك المالي لكي تتعامل في الأوراق المالية مثل الأسهم، والسندات، لحساب العملاء حتى لو كان المستثمرون خارج بريطانيا.

وعلى الصفحة الرئيسة في موقعها على الإنترنت، تقول “فايننشال دوت أورغ” إنها منصة للتعليم تقدم “المعرفة والمهارات المالية”.