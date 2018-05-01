“مبادلة” الإماراتية تؤسس مركزًا للتكنولوجيا في أبوظبي

أفاد رئيس وحدة رأس المال المغامر في “مبادلة” للاستثمار، اليوم الثلاثاء، أن الشركة ستؤسس مركزًا للتكنولوجيا في أبوظبي العام المقبل في مسعى لجذب شركات تكنولوجيا كبرى للإمارة الغنية بالنفط.

وقالت شركة الاستثمار الحكومية، التي تعهدت بتقديم 15 مليار دولار لصندوق رؤية “سوفت بنك”، إنها تتطلع لفرص استثمار جديدة وسوف تستثمر في شركات تعمل من مركز التكنولوجيا.

وصرح إبراهيم عجمي رئيس الوحدة قائلًا “يجب أيضًا أن نستثمر في شركات التكنولوجيا وليس جلبها لهنا فقط”.

وأضاف أن فريق الاستثمار المغامر في الشركة يدرس استثمارات محتملة في شركات في أوروبا والشرق الأوسط.

وتابع “ثمة ابتكار جيد من ممولي المشاريع المغامرة الأوروبيين”.

وأُسست “مبادلة” ذراع رأس المال المغامر أواخر 2017 لتشرف على التعهدات الخاصة بصندوق رؤية “سوفت بنك” وتديرها.