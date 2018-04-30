شركة الوليد بن طلال تبيع فنادق ومنتجعات “موفنبيك”

اتفقت شركة المملكة القابضة السعودية التابعة للأمير الوليد بن طلال، وشركاؤها على بيع فنادق ومنتجعات موفنبيك إلى شركتها الزميلة “أكور للفنادق”.

وقالت “المملكة القابضة” التي تملك حصة تبلغ 5.7 % بشركة “أكور”، في بيان، إنّه “من المتوقع إغلاق الصفقة في النصف الثاني من 2018”.

وكانت أكور أعلنت في وقت سابق أنّها اتفقت على شراء منافستها موفنبيك مقابل 560 مليون فرنك سويسري (567 مليون دولار) في صفقة تقول أكور إنها “ستعزز أرباحها وتعد أحدث مؤشر على إستراتيجية الاستحواذات الطموح التي تنتهجها المجموعة الفرنسية”.

وتأسست فنادق ومنتجعات موفنبيك بسويسرا في 1973 ولها 84 فندقًا في 27 دولة مع حضور قوي في أوروبا والشرق الأوسط.

وفي وقت سابق هذا العام باعت المملكة حصتها في فندق “فور سيزونز” بيروت بنحو 100 إلى 115 مليون دولار شاملًا الديون حسبما أبلغت مصادر “رويترز”.

والأمير الوليد أشهر رجل أعمال سعودي وقد أُطلق سراحه في الـ27 من كانون الثاني/ يناير بعد احتجازه لثلاثة أشهر في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض، في إطار حملة ضد الفساد تخوضها السلطات في المملكة العربية السعودية.

وتتابع الأسواق العالمية الأمير الوليد، ابن أخ العاهل السعودي الملك سلمان، عن كثب، نظرًا لاستثماراته في شركات مثل “سيتي جروب” و”تويتر”.