مصادر: مراجعة احتياطيات “أرامكو” النفطية تخلص إلى رقم أعلى

أبلغت مصادر مطلعة وكالة “رويترز” للأنباء، أن تدقيقًا لاحتياطيات أرامكو السعودية النفطية – هو جزء ضروري من الأعمال التحضيرية لطرحها العام الأولي المزمع – قد خلص إلى أن احتياطيات شركة النفط الوطنية العملاقة أعلى من الأرقام المعلنة من قبل.

وقال مصدران، إن المراجعة الخارجية المستقلة كشفت عن احتياطيات نفطية مؤكدة لا تقل عن 270 مليار برميل، بينما كان الرقم المعلن في المراجعة السنوية للشركة نفسها للعام 2016 أقل من ذلك عند 260.8 مليار برميل.

وتوافر رقم احتياطيات مدقق ومعترف به دوليًا مهمة رئيسية لأرامكو، التي تسعى لأن تصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم، عندما تدرج خمسة بالمائة من أسهمها في طرح أولي مقرر له هذا العام أو أوائل 2019.