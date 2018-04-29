من بينهم امرأة.. “أرامكو” السعودية تعين أعضاء جددًا بمجلس الإدارة

قالت أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، اليوم الأحد إنها عينت ثلاثة أعضاء جدد بمجلس الإدارة، من بيهم امرأة في منصب تنفيذي.

وعُين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أعضاء بمجلس إدارة أرامكو.

وتقرر أيضا تعيين لين لافرتي إلسنهانز، رئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية السابقة لشركة سونوكو، عضوًا بمجلس الإدارة وفقًا لبيان للشركة.

وسينضم الأعضاء الجدد بمجلس إدارة أرامكو إلى ستة أعضاء عائدين من بينهم وزير الطاقة خالد الفالح الذي يتولى رئاسة مجلس إدارة أرامكو وأمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة التي تديرها الدولة.