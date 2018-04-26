بعد تراجع “بوينغ” .. إيران تتعاقد مع روسيا لشراء 40 طائرة مدنية

كشف مصدر مسؤول في هيئة الطيران المدني الإيراني، الخميس، أن شركتي إيران إير للطيران (هما) وآسمان للطيران، توصلتا لاتفاق مع “والجو بوت” نائب وزير الصناعة والتجارة الروسية، لشراء 40 طائرة من نوع سوخوي.

وجرى توقيع الاتفاق على هامش معرض أوراسيا للطيران الذي انطلقت أعماله، أمس الأربعاء، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا.

ونقلت وكالة أنباء “إيسنا” عن المسؤول الإيراني قوله، إن “نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي وافق على بيع شركتي، إيران للطيران (هما) وآسمان للطيران المدني، 40 طائرة من طراز سوخوي 100 ضمن عقدين منفصلين”.

وأضاف المسؤول الإيراني، أن “الاتفاق بين الشركتين مع السلطات الروسية يقضي بتسليم الشركتين الإيرانيتين 20 طائرة مدنية من طراز سوخوي 100″، مشيرًا إلى أن “قيمة كل عقد تم توقيعه بلغت نحو مليار دولار”.

ورجّح المصدر المسؤول أن تقوم روسيا بتزويد شركة إيران إير التابعة للحكومة 20 طائرة من طراز سوخوي 100 قريبًا، مبينًا أن “اللجوء إلى روسيا جاء بسبب تأجيل شركة بوينغ الأمريكية تسليم إيران أول طائرة من طراز بوينغ 777 إلى العام 2019 تماشيًا مع سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران”، بحسب ما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة دينيس ميلنبورغ، أمس الأربعاء.

وكان من المقرر أن تتسلم شركة إيران إير أول طائرة من بوينغ الأمريكية في مايو المقبل.

وعقب توقيع إيران الاتفاق النووي في شهر يوليو 2015، تعاقدت بوينغ لبيع 80 طائرة إلى إيران في ديسمبر 2016. وكان من المقرر تسليم الطائرة الأولى إلى طهران في أوائل عام 2018، لكن هذا لم يتحقق.

وبلغت قيمة العقد الموقّع بين بوينغ مع الخطوط الجوية الإيرانية 16.6 مليار دولار، على أساس قائمة الأسعار.

ويعاني أسطول الطيران الإيراني من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية على طهران بسبب البرنامج النووي، حيث مُنعت إيران من شراء طائرات حديثة من شركتي بوينغ أو إيرباص.

وفي نيسان / أبريل 2017، وقّعت شركة بوينغ اتفاقًا قيمته 3 مليارات دولار مع شركة آسمان الإيرانية لبيعها 30 طائرة من طراز 737 ماكس، وفي الوقت نفسه، قالت بوينغ إن الاتفاقية قدمت أيضًا للشركة حقوق شراء لـ 30 طائرة اضافية.