“أجيليتي” الكويتية و “أورنج” الفرنسية تقيمان دعوى جديدة ضد مدير “كورك” العراقية

قدم مشروع مشترك لشركة “أجيلتي” الكويتية للوجيستيات و”أورنج” الفرنسية دعوى جديدة ضد مدير “كورك” العراقية لتشغيل اتصالات الهاتف المحمول، تدعي أنه أجرى تعاملات لمصلحته الشخصية، ولديه مصالح لم يفصح عنها.

واستحوذت أجيليتي وأورنج على حصة 44 بالمئة في كورك تيليكوم في 2011 عن طريق وحدة تضم أيضًا بين مساهميها رجل الأعمال الكردي العراقي الشهير سيروان برزاني ومستثمرين محليين آخرين.

وتمتلك أجيليتي وأورنج الحصة عبر مشروعهما المشترك تيليكوم العراق. واستثمرت الشركتان معًا نحو مليار دولار في كورك.

وتقول الدعوى التي قدمتها تيليكوم العراق في محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن ريمون سمير زينه رحمة مدير كورك “شارك في تعاملات شخصية على نطاق واسع، ولديه عدد من المصالح غير المُفصح عنها والتي تسببت في خسارة فادحة وألحقت أضرارًا بالشركة وبمقيم الدعوى من خلال حصة أسهمه في الشركة”.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قالت كورك إنترناشونال مانجمنت، الشركة التي يملك برزاني ومساهمون محليون آخرون من خلالها حصة في الشركة القابضة لكورك إن الإجراءات لا أساس لها، وإن رحمة يرفض جميع الدعاوى الموجهة ضده.

وكانت تيليكوم العراق أقامت دعوى أخرى ضد رحمة ومديرين آخرين تتهمهم بسوء الإدارة واختلاس ملايين الدولارات. ورفضت كورك إنترناشونال مانجمنت تلك الدعوى أيضًا.