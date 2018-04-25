“بوينغ” ترجئ تسليم إيران أول طائرة تماشيًا مع سياسات ترامب

أرجأت شركة “بوينغ” الأمريكية لصناعة الطائرات، تسليم إيران أول طائرة من طراز “بوينغ 777” إلى عام 2019 تماشيًا مع سياسة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران، بحسب ما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة دينيس ميلنبورغ.

وقال ميلنبورغ، الأربعاء إنه “كان من المقرر تسليم إيران أول طائرة من طراز “بوينغ 777″، خلال الشهر الجاري، لكن تم تأجيلها إلى العام المقبل، تماشيًا مع سياسة الرئيس ترامب”.

وأكد أن “المستقبل الغامض للصفقة النووية بين إيران ومجموعة 5+1، لن يؤثر على إنتاج طائرات الشركة المصغرة 777 هذا العام، حيث أن حسابات الشركة وتوقعاتها المالية للعام الحالي لا تعتمد على الإيرانيين”.

وعقب توقيع إيران الاتفاق النووي في 14 تموز/ يوليو 2015، تعاقدت “بوينغ” مع إيران لبيعها 80 طائرة، وكان من المقرر تسليم الطائرة الأولى، بما في ذلك 15 من الجيل الحالي من طراز بوينغ 777، في أوائل عام 2018 ، لكن هذا لم يتحقق.

وبلغت قيمة العقد الموقع بين بوينغ والخطوط الجوية الإيرانية 16.6 مليار دولار.

وقالت الحكومة الإيرانية إن قيمة الصفقة كانت أقرب إلى 8 مليارات دولار.

ولا يزال أسطول الطيران الإيراني يعاني من شدة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية على طهران بسبب البرنامج النووي، حيث مُنعت إيران من شراء طائرات حديثة من شركتي بوينغ أو أيرباص.

وفي نيسان/ أبريل 2017، وقعت شركة بوينغ اتفاقًا قيمته 3 مليارات دولار مع شركة “آسمان” الإيرانية لبيعها 30 طائرة من طراز “737 ماكس”، وفي الوقت نفسه، قالت بوينغ إن الاتفاقية قدمت أيضًا للشركة حقوق شراء 30 طائرة إضافية.