“بلومبيرغ”: “أرامكو” و “توتال” تبحثان الاستحواذ على محطات وقود بالسعودية

تبحث شركتا “أرامكو” السعودية و “توتال” الفرنسية، خطة مشتركة بهدف الاستحواذ على عدد من محطات الوقود في السعودية، وفق ما ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.

وقالت الوكالة المتخصصة بالشأن الاقتصادي، إن “الخطة قد تشمل شراء شركة التسهيلات السعودية في الرياض بهدف الوصول إلى تشغيل مشترك لمحطات وقود داخل المملكة، إضافة إلى إنشاء محطات خاصة بهما”.

وأفادت في التقرير، الذي نشر اليوم الأربعاء، بأن “الشركتين عينتا بنك كريديت أجريكول الفرنسي والصندوق السعودي الفرنسي، مستشارًا لتنفيذ الخطة التي ما تزال في مراحلها الأولى”.

وذكرت أنه “لم يتم التوصل إلى قرار نهائي في هذا الشأن”، لافتة إلى “وجود احتمال أن تغير الشركتان من خططهما للاستحواذ على شركة التسهيلات التي تدير عددًا كبيرًا من محطات الوقود في السعودية، تحت اسم الماركة التجارية الساحل”.

وأوضحت أن “أرامكو وتوتال توصلتا إلى اتفاق لشراء شبكة محطات وقود في السعودية، إلى جانب صفقة أخرى بقيمة 9 مليارات دولار لتوسعة مصفاة النفط، ومجمع البتروكيماويات في مدينة الجبيل على الساحل الشرقي للمملكة”.

وأشارت “بلومبيرغ” إلى أن “أرامكو التي ستطرح 5% من أسهمها للبيع في وقت لاحق، تسعى إلى شراء حصص في شركات أجنبية بهدف توسيع شبكة مشاريعها في قطاع الطاقة”.