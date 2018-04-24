“كريم” تطعن قضائيًا على حكم وقف نشاطها في مصر والأردن

أقامت شركة “كريم“، المتخصصة في تقديم خدمات حجز سيارات الأجرة عبر تطبيق للهواتف الذكية، طعنًا جديدًا أمام المحكمة الإدارية العليا في مصر؛ لوقف الحكم الصادر بتجميد نشاطها في البلاد لحين الفصل نهائيًا في الطعون المقدمة من قبلها.

كما قالت الشركة، اليوم الثلاثاء، إنها ستقدم أيضًا طعنًا بعد أن حظرت محكمة أردنية خدماتها في العاصمة عمان.

وقالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالأردن، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها خاطبت شركات الاتصالات المعنية يوم الأحد “للعمل على حجب تطبيق (كريم نتوركس/الأردن)… تنفيذا لقرار محكمة بداية غرب عمان”، وفق رويترز.

وجاء الطعن الجديد، الذي قدمه الممثل القانوني لشركة “كريم” بمصر ميلاد فايز، بهدف إتاحة الفرصة للشباب العاملين لديها بمواصلة العمل، من خلال إحالة الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركة إلى دائرة فحص الطعون لوقف الحكم.

وكانت محكمة القضاء الإداري- مختصة بنظر المنازعات الإدارية- قضت مؤخرًا بوقف نشاط شركتي كريم وأوبر ومثيلاتهما، لمخالفتهما عمل سيارات الأجرة.

بدورها، أحالت الحكومة المصرية إلى البرلمان مشروع قانون لتقنين نشاط الشركات المعنية بتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها “أوبر” و”كريم”.

فيما قررت هيئة قضايا الدولة (ممثلة للحكومة)، الطعن على الحكم، أمام المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون إدارية).

وعقب صدور الحكم، قالت شركة “أوبر”، في بيان، إنها تحترم أحكام القضاء، مشيرة إلى أنها أوجدت أكثر من 150 ألف فرصة عمل للشباب في مصر، خلال العام 2017.

فيما قالت شركة “كريم”، في بيان مقتضب، إنها لم تتلقَ طلبًا رسميًا لوقف عملياتها في مصر، وستواصل العمل كالمعتاد.

ومنذ العام 2014، يستخدم مصريون تطبيقات النقل الذكي، وأبرزها “أوبر” و”كريم”، على نطاق واسع لأسباب، بينها: السلامة الشخصية، والوجاهة الاجتماعية.