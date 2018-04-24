“أعيان العقارية” الكويتية تتوقع تحقيق أرباح في 2018 بعد خسائر كبيرة

توقع الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية الكويتية، إبراهيم العوضي، اليوم الثلاثاء، أن تحقق الشركة أرباحًا في 2018، بعد تكبد خسائر العام الماضي.

وكانت أعيان تكبدت خسارة بلغت 1.89 مليون دينار (6.29 مليون دولار) في 2017.

وأبلغ العوضي الصحفيين عقب الجمعية العمومية للشركة، أن قيمة المشاريع الجديدة لأعيان في الكويت تتراوح بين سبعة وثمانية ملايين دينار، وفي البحرين 2.5 مليون دينار، حيث تتوسع الشركة في المنطقة.

وأوضح أن بعض المشاريع الجديدة قيد التنفيذ حاليًا، والبعض الآخر مازال مزمعًا.

وتأسست أعيان العقارية عام 1976، وأدرجت في بورصة الكويت عام 2005، ويبلغ رأسمالها المدفوع 41.6 مليون دينار، وهي تابعة لشركة أعيان للإجارة والاستثمار.