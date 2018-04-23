“فلاي دبي” تتوقع تسيير خطوط أطول بأسطول جديد

تتوقع فلاي دبي أن تعرض المزيد من الوجهات التي تبلغ مسافة الرحلة إليها من مركزها في دبي أكثر من 6 ساعات، بمساعدة من طائرات جديدة وشراكة مع طيران الإمارات.

وتشغل فلاي دبي بشكل تقليدي مسارات أقصر، لكنها قالت هذا الأسبوع إنها “ستبدأ رحلات إلى هلسنكي في تشرين الأول/ أكتوبر، وهي إحدى وجهاتها القليلة التي يبلغ زمن الرحلة إليها أكثر من ست ساعات.

وتقول الشركة، التي تضيف طائرات بوينغ 737 ماكس الأطول مدى إلى أسطولها الحالي من طائرات 737: إن متوسط زمن الطيران لرحلاتها هو ثلاث ساعات و20 دقيقة، مع عدد قليل من الرحلات التي تستغرق ست ساعات أو أكثر، مثل براتيسلافا وسراييفو.

وأوضح الرئيس التنفيذي لفلاي دبي، غيث الغيث، لرويترز أثناء معرض سوق السفر العربي في دبي، أنه “بالتأكيد سيكون هناك المزيد” من الرحلات الأطول، مضيفًا أنّ الشركة ستعمل بشكل وثيق مع طيران الإمارات.

والشركتان كلتاهما مملوكتان لحكومة دبي.

وتسلمت فلاي دبي حتى الآن ستًا من 250 طائرة 737 ماكس قدمت طلبية لشرائها.

وقالت طيران الإمارات في بيان: إنّ “أكثر من 400 ألف راكب استخدموا اتفاقًا للمشاركة في الرمز بين الشركتين يشمل 90 رحلة جوية، في الفترة من تشرين الثاني/ نوفمبر إلى آذار/ مارس.

وبدأت الشركتان تطوير روابط تجارية أوثق العام الماضي.