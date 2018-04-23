شركة إماراتية تبيع حصتها في مطار الملكة علياء بالأردن‎

أعلنت شركة أبوظبي للاستثمار المتخصصة في إدارة الأصول، تخارجها من حصتها البالغة 38 في المائة في ائتلاف مجموعة المطار الدولي، التي تدير مطار الملكة علياء في الأردن.

وبلغت قيمة صفقة التخارج 230 مليون دولار، من ائتلاف مجموعة المطار الدولي، وهي الشركة صاحبة امتياز إدارة وتشغيل وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي في الأردن.

وذكرت الشركة، في بيان يوم الاثنين، أن الائتلاف بقيادتها فاز بامتياز لمدة 25 عامًا لإدارة وتشغيل وتوسعة المطار في 2007، بموجب أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية.

ويتضمن الائتلاف كلًا من جروب ايه دي بي ونور للاستثمار المالي وإدغو وجوانو آند باراسكيفيدس أوفرسيز وجيه آند بيه – أفاكس .

وبحسب البيان، يمثل قيام شركة أبوظبي للاستثمار ببيع حصتها في الامتياز جزءًا من صفقة ستشهد أيضًا تخارج نور وجيه آند بيه بالكامل من حصتيهما وتخارج إدغو جزئيًا.

بينما ستقوم جروب ايه دي بي، التي تشغل 26 مطارًا حول العالم، برفع نسبة ملكيتها في “مجموعة المطار الدولي” إلى 51 في المائة.

وارتفع عدد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي من 3.8 ملايين مسافر سنويًا في العام 2007 إلى 7.9 ملايين خلال العام 2017.