ويكيليكس تخسر أحد أكبر مصادر دعمها المالي

أغلقت منصة تداول العملات المشفرة Coinbase الحساب الخاص بشبكة ويكيليكس لديها، والذي تستقبل من خلاله دعمًا بالعملات المشفرة مقابل بعض المنتجات والإكسسوارات العينية، مثل الأكواب والقمصان والملصقات المختلفة، ما أسفر عن إغلاق أحد أهم بوابات الدعم المالي التي تساند مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانغ، في ملجأه داخل السفارة الإكوادورية في لندن.

ووفقًا لما نشره موقع “جيزمودو” التقني، فإن الحساب الرسمي لمتجر ويكيليكس على “تويتر” قام بنشر نص الرسالة التي أرسلتها المنصة الإلكترونية، والتي تنص على مخالفة ويكيليكس لقواعد استخدام المنصة، حيث إن هناك شبهة بتورط ويكيليكس في عملية غسيل أموال عبر التبرعات التي تصلها عبر متجرها الإلكتروني، ما يعتبر مخالفًا لقواعد وشروط استخدام المنصة.

ودعا الحساب الرسمي على “تويتر” الخاص بويكيليكس إلى مقاطعة منصة Coinbase على خلفية قرارها بحظر محفظتها لديها، ولكن من الصعب توقف تأثير هذه الدعوى على شعبية منصة العملات المشفرة باعتبارها الأكبر في عالم تداول هذه العملات الإلكترونية، حيث يصل عدد المتعاملين لديها إلى ما يفوق 10 ملايين متعامل.

وتعتبر هذه المعركة الثانية من نفس النوع التي تخوضها ويكيليكس، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2010 تم تضييق الخناق على حساباتها المختلفة لدى الشركات المقدمة للخدمات المالية، وذلك بعد أن قامت بنشر العديد من الوثائق السرية للعديد من الدبلوماسيين الأمريكيين، وقد تضمنت تلك المعركة أسماء كبرى مثل “فيزا” و”ماستر كارد” و”باي بال” وبنك “أمريكا” و”ويسترن يونيون”.