“أمريكانا” تنسحب من بورصة الكويت بعد 34 عامًا من الإدراج

أعلنت الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا)، الأحد، عن انسحابها اختياريًا من بورصة الكويت للأوراق المالية اعتبارًا من جلسة الإثنين 23 نيسان/أبريل، بعد 34 عامًا من الإدراج.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، أنها حصلت على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية في 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي؛ لإتمام الأمر.

وجاءت هذه الخطوة، بعد أن أتمت مجموعة “أدبتيو” (إماراتية خاصة) التي يقودها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار في آذار/مارس 2017، الاستحواذ على 93.4% من “أمريكانا” مقابل نحو 995 مليون دينار (3.27 مليار دولار).

وكانت أسهم الشركة القابلة للتداول تشكل نسبة 6.576% من إجمالي الأسهم المدرجة في البورصة قبل الانسحاب.

وفي حزيران/يونيو 2017، وافق مساهمو “أمريكانا” على الانسحاب النهائي من بورصة الكويت.

وكانت “أمريكانا” بررت الانسحاب من البورصة بأن عدد المساهمين هبط إلى أقل من 200 مساهم، كما أن نسبة الأسهم المتاحة للتداول تقل عن النسبة المطلوبة وفقًا لشروط الإدراج والتي تبلغ 30%.

وأضافت في حينها، أن متطلبات الإدراج الإضافية تزيد العبء على الإدارة التي تركز على النمو وإعادة الهيكلة.

وتدير “أمريكانا” التي تأسست عام 1963، سلسلة مطاعم كنتاكي وبيتزا هت والعديد من مصانع الأغذية في دول عديدة، والشركة كانت مملوكة في السابق بشكل رئيسي من قبل عائلة الخرافي.