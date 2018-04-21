محكمة مصرية تؤجل طعن “أوبر” لحين تصويب أوضاعها

أجّلت محكمة مصرية، اليوم السبت، الفصل في الطعن المقدم من شركة “أوبر” لسيارات الأجرة الخاصة، في الحكم الصادر بوقف عملها في مصر، لجلسة 27 أبريل الجاري.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها، اليوم، بتأجيل نظر الطعن، لحين انتهاء السلطات المصرية من تقنين أوضاع الشركة.

وألزمت محكمة القضاء الإداري في مصر، مؤخرًا، السلطات بوقف ترخيص شركتي “أوبر” و”كريم” لسيارات الأجرة الخاصة.

وكان سائقو التاكسي الأبيض قد بدأوا موجة غضب في فبراير 2016، تجاه شركات النقل الخاصة، لاسيما شركتي “أوبر” و”كريم” اللتين بدأتا بالانتشار وشهدتا نموًا كبيرًا، وقام السائقون بعمل احتجاجات وطلبوا تدخل الحكومة المصرية لمواجهة انتشار تلك الشركات التي تعمل بدون ترخيص.

ولجأ العديد من المصريين إلى استخدام “أوبر” و”كريم”؛ بسبب شكواهم من أن سائقي سيارات الأجرة يرفضون تشغيل عدادات الأجرة أو أجهزة التكييف، رغم ارتفاع درجات الحرارة في الصيف بمصر.

وفي أكتوبر الماضي، قالت “أوبر” إنها “ملتزمة بمواصلة نشاطها في مصر رغم التحديات الناتجة عن إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق وتضخم قياسي”، وأشارت إلى أنه كان لديها في 2016 نحو 2 مليون مستخدم، وأنها وفرت وظائف لنحو 60 ألف سائق.