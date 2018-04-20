سوناطراك الجزائرية تجري محادثات بشأن مشاريع نفط وغاز في العراق

قالت سوناطراك الجزائرية إن الرئيس التنفيذي للشركة بحث إمكانية مشاركة شركة الطاقة الحكومية في تطوير حقل الناصرية النفطي بالعراق مع مسؤولين بوزارة النفط العراقية.

وقالت سوناطراك في بيان أمس الخميس إن الرئيس التنفيذي للشركة عبدالمؤمن ولد قدور وضياء كمر صفر مدير الدائرة الفنية في وزارة النفط العراقية بحثا أيضًا إمكانية مشاركة الجزائر في مشاريع تهدف إلى ربط المدن العراقية بشبكة الغاز في البلاد.

وقال البيان إن المحادثات بين الجانبين تركزت على إمكانية مشاركة سوناطراك في تطوير حقل الناصرية النفطي.

وأضاف البيان أن الجانبين درسا أيضًا فرصة مساهمة سونلغاز وهي شركة مرافق معنية بالغاز والكهرباء ونفطال المتخصصة في توزيع المنتجات البترولية في توسيع شبكة الغاز لإمداد المدن العراقية بالغاز الطبيعي وغاز البترول المسال.

وختم البيان أن ولد قدور وصفر وقعا مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة عبر مشاركة الخبرة الجزائرية في الاستكشاف والنقل عبر خطوط الأنابيب.