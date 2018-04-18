بعد لقاء رئيسها بالسيسي.. “بوينغ” تتجه لإنشاء مركز إقليمي في مصر

بحث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إجراءات إنشاء مركز محلي وإقليمي لشركة “بوينغ” العالمية في مصر يغطي منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا لتجهيز وصيانة الطائرات بما في ذلك الطرازات الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السيسي، برئيس شركة “بوينغ”، مارك ألين، في قصر الاتحادية بالقاهرة اليوم، كما أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وأكد راضي أنّ “اللقاء استعرض أوجه التعاون القائم بين مصر و(بوينغ) والذي يشمل الطائرات التجارية، حيث تم التباحث حول تطوير أسطول شركة مصر للطيران والذي يضم عددًا كبيرًا من طائرات البوينغ، وذلك من خلال التعاقد على الأجيال الحديثة من الطائرات مثل بوينغ 787”.

وأشار إلى أنّه جرى أيضًا “استعراض سبل اعتماد شركة الصيانة التابعة لمصر للطيران لصيانة الطائرات بما فيها الطرازات الحديثة، والتي يمتد نشاطها الفني حاليًا ليشمل طائرات تابعة لشركات أخرى غير مصر للطيران، وأيضًا اعتماد مصنع مصر للطيران الذي يقوم بتصنيع التجهيزات الداخلية الأساسية للطائرات، كما تناول اللقاء كذلك التعاون القائم بين الجانبين في مجال الدفاع”.

ومن جهته، أكد الرئيس المصري استعداد بلاده “توفير جميع الإمكانات المتاحة بما يساهم في إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والشركة، إلى جانب العمل على نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها بيونغ للكوادر المصرية، وذلك في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة حاليًا بالاستثمار في الموارد البشرية والاهتمام بدعم الصناعات التكنولوجية الحديثة”.

بدوره عبر رئيس “بوينغ” عن حرص الشركة على المشاركة في المعرض الدولي للدفاع والتسلح “إيديكس” 2018، المقرر تنظيمه بالقاهرة في كانون الأول/ ديسمبر القادم، والذي سيكون الأول من نوعه في منطقة شمال ووسط إفريقيا بمشاركة كبرى الشركات المصرية العاملة في الصناعات الدفاعية، إضافة إلى العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.