“إس.إن.سي لافالين” الكندية تفوز بعقد من أرامكو‎

قالت شركة الهندسة والإنشاءات الكندية “إس.إن.سي-لافالين” إنها وقعت عقدًا مع شركة النفط السعودية الحكومية أرامكو، لتشييد المنشآت الملحقة بمحطة كبيرة لمعالجة الغاز في السعودية.

وقالت الشركة إنها ستكون مسؤولة عن تشييد منشأة معالجة، ومشروع صرف الماء الآسن في محطة واسط للغاز، الواقعة شمال مدينة جبيل الصناعية.

ولم تذكر الشركة الكندية، التي عملت مع أرامكو على مدى الأربعين عامًا الماضية، تفاصيل الصفقة، لكنها قالت إن قيمتها تبلغ “عدة ملايين” من الدولارات.

ومن المتوقع أن تقوم أرامكو، أكبر منتج للنفط في العالم، بعملية طرح عام أولي في نهاية العام الحالي أو في العام المقبل.