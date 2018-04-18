“بايونيرز” المصرية تسعى لزيادة رأسمالها 30%

قال وليد زكي، الرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إحدى كبرى شركات الاستثمار المباشر والخدمات المالية في مصر، إن مجلس إدارة شركته وافق على زيادة رأس المال 30% بما يوازي 1.08 مليار جنيه (نحو 61 مليون دولار).

ويبلغ رأسمال بايونيرز القابضة 3.601 مليار جنيه موزعة على 708.406 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.

وقال زكي في اتصال مع رويترز، اليوم الأربعاء، إن زيادة رأس المال “ستكون لقدامى المساهمين بالقيمة الاسمية خمسة جنيهات للسهم الواحد”.

ويجري تداول سهم بايونيرز في بورصة مصر عند نحو 11 جنيهًا.

وسيبلغ رأس مال بايونيرز بعد الزيادة المرتقبة، التي تحتاج لموافقة الجمعية العامة العادية للشركة عليها أولًا، نحو 4.682 مليار جنيه.

وبايونيرز مجموعة استثمارية رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، وتملك ثلاثة أذرع للاستثمار إحداها في القطاع العقاري والأخرى في القطاع الصناعي والثالثة في الخدمات المالية.

وذكر الرئيس التنفيذي لبايونيرز، أن شركته ستلجأ لزيادة رأس المال لأن “هذا هو الوقت المناسب لضخ مزيد من السيولة سواء في استثمارات جديدة أو التوسع في استثمارات الشركة القائمة”.

وتتنوع محفظة “بايونيرز” بين حصص في شركات عقارية مثل القاهرة للإسكان والمتحدة للإسكان ورؤية العقارية والصعيد العامة للمقاولات والجيزة العامة للمقاولات وحصص في شركات صناعية مثل الكابلات الكهربائية المصرية وعدد من الشركات الأخرى.

واقتنصت بايونيرز حصصًا مسيطرة في عدة شركات مقيدة وغير مقيدة في بورصة مصر بأسعار بخسة عقب انتفاضة كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة.