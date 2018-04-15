“سيزرس” للترفيه تخطط لإدارة أول منتجعات لها دون قمار في دبي

أعلنت “سيزرس” للترفيه، اليوم الأحد، عن خطط لإدارة فندقين فاخرين وناد شاطئي في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في أول منتجعات لها خالية من القمار.

وقالت الشركة التي تدير “سيزرس بالاس”، في لاس فيغاس، إنها وقعت خطاب نوايا غير ملزم مع “مراس” القابضة شبه الحكومية في دبي؛ لإدارة الفندقين اللذين يقعان في مشروع جزيرة بلو واترز.

وستضم المنتجعات التي تحمل علامة “سيزرس”، 479 غرفة فندقية و12 مطعمًا وبارًا.

وقالت “مراس” في بيان منفصل، إن الفندقين الجديدين، “سيزرس بالاس بلو واترز دبي” و”سيزرس بلو واترز دبي”، سيفتحان في الربع الأخير من العام.

وقال بوب مورس رئيس أنشطة الضيافة لدى “سيزرس”، إن الشركة ستدير مزيدًا من المنتجعات الخالية من القمار في أنحاء العالم في السنوات المقبلة، في إطار خطة استراتيجية تركز على المراكز المالية، إضافة إلى مواقع المنتجعات التقليدية.

وقال مورس: “نتفقد أماكن أخرى ونسعى بجد وراء فرص هناك”، مضيفًا أن “سيزرس” زادت حجم فريق تطوير الأنشطة الخالية من القمار في الأشهر الماضية، وتتطلع إلى آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.

والقمار محظور في الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى، حيث يشكل المسلمون الأغلبية الساحقة من السكان، لكن بالمنطقة عددًا كبيرًا من المغتربين، وقال مورس إن “سيزرس” تتوقع أن يبدي عملاؤها الخليجيون اهتمامًا بمنتجعاتها في الولايات المتحدة.

وبدأت السعودية تطوير أنشطة السياحة غير الدينية بموجب إصلاحات تهدف للحد من اعتماد المملكة على صادرات النفط، وقال مورس إن شركته تتطلع إلى فرص هناك، لكنها لم تدخل حتى الآن في مفاوضات ملموسة.

وتابع: “بالتأكيد في ظل إصلاحات ولي العهد ستصبح السعودية أكثر جذبًا للأسماء الغربية مثلنا”، مضيفًا أن الأمر قد يستغرق عدة سنوات قبل أن تعمل “سيزرس” في المملكة.