السعودية تمنح 4 شركات فرنسية رخصًا استثمارية

منحت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، أربع شركات فرنسية، رخصًا استثمارية، لبدء مزاولة نشاطها في المملكة.

وجاء ذلك، على هامش أعمال منتدى “الرؤساء التنفيذيين” السعودي الفرنسي، بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لفرنسا، التي بدأها الأحد الماضي.

والشركات الفرنسية الأربع هي: (إنجي سيرفس ميدل الفرنسية، وخدمات الدفاع البيئية، وبحري بولوريه لوجتكس، ومترو العاصمة).

وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر، في بيان، الأربعاء، إن الرخص التي تم منحها للشركات الفرنسية تنوعت بين الخدمية، والبيئة، والتكنولوجيا، والنقل.

وذكر أن بلاده تسعى لتحفيز الشركات العالمية الرائدة، لضخ المزيد من الاستثمارات، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية أخرى.

وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، في تصريحات حديثة، إن حجم التراخيص الممنوحة في المملكة حتى الآن، بلغ 179 ترخيصًا لشركات فرنسية، تستثمر 80.1 مليار ريال (20.4 مليار دولار) بشكل مباشر في المملكة.