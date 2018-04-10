الحكومة الجزائرية تبيع حصة في مصنع للصلب إلى شركة إماراتية‎

قال مكتب رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر ستبيع حصة قدرها 49 بالمئة في مصنع للصلب مملوك للدولة إلى مجموعة إيميرايت دزاير والتي مقرها دبي، في إطار سعي البلد الواقع شمال أفريقيا إلى اجتذاب استثمارات أجنبية وتنويع اقتصاده.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء، في بيان، أن الاتفاق سيشمل استثمارات قدرها 160 مليار دينار، ما يعادل 1.44 مليار دولار لتطوير مصنع الحجار في ولاية عنابة شرق الجزائر.

وقال البيان دون أن يذكر تفاصيل:”إن الهيئة المعنية في مجلس الدولة أعطت موافقتها على إبرام شراكة صناعية بين مجمع الحجار، وإيميرايت دزاير”.

وأصبح المصنع مملوكًا بالكامل لشركة إيميتال التابعة للدولة منذ أن أنهت أرسيلو ميتال اتفاقًا في أواخر 2016 وسلّمت للحكومة حصة قدرها 49 بالمئة كانت تملكها في المصنع بعد الفشل في زيادة الإنتاج.

ويبلغ الإنتاج في المصنع حاليًا حوالي 300 ألف طن من الصلب سنويًا، بينما تهدف الحكومة لزيادته إلى 1.2 مليون طن على الأجل القصير.

وتستورد الجزائر معظم حاجاتها من الصلب.

ووقّعت الحكومة اتفاقًا مع شركة قطر ستيل لبناء مصنع للصلب في ولاية جيجل شرق الجزائر بطاقة إنتاجية سنوية مزمعة قدرها مليونا طن.