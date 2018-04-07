حكم قضائي لصالح “أوبر وكريم” بعد قرار وقف تراخيصهما في مصر

أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكمًا قضائيًا لصالح شركتي سيارات الأجرة “أوبر” و”كريم”، حيث يحق لهما بعد هذا الحكم ممارسة العمل لحين الفصل النهائي في الطعون المقدمة من قبل المحكمة الإدارية العليا.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلزام الحكومة بوقف تراخيص مزاولة الشركتين، ووقف التطبيقات أو البرامج التي تستخدمانها، وحظر تسيير السيارات التابعة لهما وإلغاء تراخيصهما، لحين الفصل من قبل المحكمة الإدارية العليا.

وجاء الحكم بعد أن قام الممثلون القانونيون للشركتين بالطعن على الحكم القضائي الذي صدر ضدهما في 20 مارس/آذار الماضي، وترتب عليه وقف نشاط الشركتين، إلى جانب حالة الجدل التي أثيرت، بعد أن أصبح نشاط الشركتين ضرورة للكثير من المصريين في عملية التنقل، خاصة داخل العاصمة.

وكان عدد من أصحاب سيارات الأجرة المعروفة بـ”التاكسي الأبيض” قد أقاموا دعوى قضائية ضد الشركتين، بعد ضعف الإقبال على استخدام سيارات التاكسي، حتى جاء الحكم لصالح أصحاب التاكسي، وترتب عليه حالة من الجدل داخل البرلمان المصري، كذلك انتقاد البعض لما حدث تجاه الشركتين وتأثير ذلك على مستقبل الاستثمار، كون الشركتين عملتا لفترة طويلة، ثم جاء حكم القضاء بوقف تراخيصهما.