بعد تفاقم ظاهرة نصب شركات سعودية “وهمية” على مغاربة.. مسؤول بالسفارة السعودية يعلق

نشر موقع “هسبيريس ” المغربي تصريحًا على لسان مسؤول في السفارة السعودية بالمغرب، يدعو من خلاله ضحايا مغاربة تعرضوا للنصب من قبل شركات سعودية وهمية، إلى رفع شكاوى لدى السفارة، حتى يتم البحث عن المسؤولين عن تلك الشركات، واسترجاع حقوق الضحايا.

وجاء في تصريح المسؤول السعودي، الذي تحفّظ الموقع الإخباري المحلي عن ذكر اسمه: “لا علم لنا بشركة للاستثمار السياحي ستفتح فروعها بالمغرب قريبًا”.

وأضاف أنه لا يمكن لشركة سعودية أن تقوم بعمليات توظيف كبرى وهي لا تمتلك مقرات معروفة لها بالمغرب، مؤكدًا: “الشركات التي تطلب من المترشحين المقبولين إرسال أموال قبل الالتحاق بالعمل فهذا نصب واضح”.

وانتشرت خلال العامين الماضيين في المغرب ظاهرة نصب على الشباب المغربي الباحث عن فرصة للعمل، من قبل شركات تدّعي أنها سعودية.

وكانت تلك الشركات، التي يبدو أنها وهمية، تستخدم حيلًا متقنة، منها نشر عناوين وهمية، وتزوير وثائق مختومة بدقة ومصادق عليها من قبل السلطات السعودية.

وتضمنت تلك الوثائق المزورة عقود عمل برواتب شهرية تصل إلى حوالي 500 دولار، إضافة إلى تعويضات وتحفيزات مالية مغرية.

وكانت تلك الشركات تطلب من المتصلين إيداع مبالغ مالية بين 30 و 50 دولارًا في حساب وكالة أسفار وهمية بالدار البيضاء، بحجة تفعيل البطاقة البنكية الدولية، أو التأمين الصحي أو استكمال الوثائق القانونية للحصول على الوظيفة.

وسرعان ما وقع الكثير من الشباب الباحثين عن العمل في المصيدة؛ بسبب البطالة وضيق ذات اليد، والحلم بالعمل في أوروبا أو إحدى دول الخليج.