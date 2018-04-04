مصر.. رقم قياسي جديد لقناة السويس بعبور 62 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن

قال مسؤول مصري، اليوم الأربعاء، إن قناة السويس سجلت رقمًا قياسيًا بعد عبور 62 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات تصل إلى 4.4 مليون طن.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، مهاب مميش، في بيان رسمي إن “30 سفينة عبرت من اتجاه الشمال دون انتظار، بإجمالي حمولات بلغ 1.8 مليون طن، فيما عبرت 32 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات سجل 2.6 مليون طن”.

وأشار مميش إلى أن “الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشرًا مهمًا يعكس تحسن حركة التجارة العالمية، كما يعطي التنوع في أحجام وفئات السفن العابرة للقناة دلالات واضحة على التطور في صناعة النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة”.

وأضاف مميش أن “تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة نجح في رفع تصنيف القناة عالميًا بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، إلى جانب اتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى”.

وأكد مميش على جاهزية القناة لـ”استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة، لاسيما سفن الحاويات التي تتزايد أهميتها يومًا بعد يوم في صناعة النقل البحري”، مشيرًا إلى أن “حدود الاستفادة من البضائع المارة بالقناة ستتجاوز رسوم العبور، بإقامة مشروعات لوجيستية وصناعية ضمن المشروع الواعد لتنمية منطقة القناة”.

وجاءت سفينة الحاويات العملاقة “OOCL GERMANY” التي ترفع علم هونج كونج في صدارة السفن العابرة للقناة من الشمال قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورة، وذلك بحمولة 221 ألف طن، فيما جاءت سفينة الحاويات العملاقة “OOCL UNITED KINGDOM” والتي ترفع علم هونج كونج على رأس قائمة السفن العابرة من الجنوب بحمولة 221 ألف طن، وذلك خلال رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى المملكة المتحدة.

وافتتحت قناة السويس الجديدة في أغسطس/آب 2015 بطول 35 كم، بتكلفة بلغت 4 مليارات دولار، وتم توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول 37 كم ليصبح الطول الإجمالي للمشروع 72 كم بهدف تلافي المشكلات القديمة لقناة السويس من توقف قافلة الشمال لمدة تزيد عن 11 ساعة في منطقة البحيرات المرة.