محمد بن سلمان يستعرض الفرص الاستثمارية مع “ماجيك ليب” بكاليفورنيا

زار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، مقر شركة “ماجيك ليب” للاطلاع على سير العمل ومنتجات الشركة.

وبحسب وزارة الخارجية السعودية، اجتمع ولي العهد مع رئيس الشركة واستعرضا فرص الشراكة والاستثمارات المحتملة مع الممكلة في المرحلة المقبلة.

ونشر حساب وزارة الخارجية السعودية تغريدة معلقًا على الزيارة أرفق بها مجموعة من الصور التي يظهر فيها ولي العهد مع مسؤولي الشركة.

وقالت الوزارة: “#ولي_العهد يطلع على عرض عن شركة ماجيك ليب ومنتجاتها، ويستعرض مع رئيسها فرص الشراكة والاستثمارات المحتملة في البنية التحتية في عدد من المشاريع في المملكة”.

#ولي_العهد_في_لوس_انجلوس | #ولي_العهد يطلع على عرض عن شركة ماجيك ليب ومنتجاتها، ويستعرض مع رئيسها فرص الشراكة والاستثمارات المحتملة في البنية التحتية في عدد من المشاريع في المملكة pic.twitter.com/jjFzS0SWUE — وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) April 3, 2018

وسبقت هذه الزيارة، جولة لولي عهد المملكة في مدينة كاليفورنيا، الأحد، زار فيها مقر شركة “فيرجن قالاكتيك” وميناء “موهافي” للطيران والفضاء.

واطلع خلال الزيارة على التقدم المُحرز في “قالاكتيك” وخطتها لإطلاق أول مركبة فضاء تمكنها من مراقبة الكرة الأرضية مشاهدًا أحدث أنواع التكنولوجيا المتقدمة في هذا الشأن، بحسب قناة “الإخبارية” السعودية.

وشملت الزيارة الاطلاع على حجرات وقود الطائرات الجديدة التي تكشف عنها “فيرجن قالاكتيك” لأول مره إلى جانب عرض عن المركبات الفضائية التي ستدخل حيّز الخدمة التجارية.

واستعرض الأمير محمد بن سلمان خلال الزيارة مجالات الشراكة الاستثمارية القائمة وسُبل تطويرها خاصة في الخدمات الفضائية.