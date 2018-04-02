تمديد مهلة شركة “تبارك” الإماراتية لإتمام شراء حصة في “العربي المتحد” القطري

قالت مصادر اليوم الإثنين إن تبارك للاستثمار، التي مقرها الإمارات العربية المتحدة، مُنحت مزيدًا من الوقت لتدبير التمويل الذي تحتاجه لشراء حصة البنك التجاري القطري البالغة 40% في البنك العربي المتحد المدرج في أبوظبي.

وقالت المصادر لرويترز إن اتفاقية حصرية تضمن لشركة الاستثمار المباشر، استكمال صفقة الشراء قد انتهى أجلها اليوم.

وبناء على القيمة السوقية الحالية للبنك العربي المتحد، فإن الأربعين بالمئة التي يحوزها البنك التجاري القطري – ثالث أكبر بنك في قطر من حيث الأصول – تقدر بنحو مليار درهم (270 مليون دولار).

وقال أحد المصادر إن التأجيل جاء بسبب ضمان بنكي عابر للحدود، تحتاجه تبارك من بنك دولي للحصول على بعض التمويل للصفقة.

دخلت قطر في خلاف دبلوماسي وتجاري مع الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين ومصر، منذ يونيو حزيران 2017.

ومنذ بدأت المحادثات في سبتمبر/أيلول مع البنك التجاري القطري حول صفقة الشراء، طلبت تبارك تمديد الفترة الحصرية عدة مرات.

وقال مصدر ثانٍ إنه لم يتم الاتفاق على تمديد رسمي جديد حتى الآن.

ولم يستجب البنك العربي المتحد لطلب الإدلاء بتعليق، وامتنع البنك التجاري القطري وتبارك للاستثمار عن التعقيب.

وتملك تبارك حصة في دريك آند سكل انترناشونال بدبي، ولها استثمارات في مجالات التعليم والصناعة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية.