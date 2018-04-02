رغم الظروف الصعبة.. مالك “تيسلا” يمزح في الأول من أبريل

المصدر: ا ف ب

لم يفوّت رجل الأعمال الأمريكي مؤسس شركتي “تيسلا” لصناعة السيارات و”سبايس أكس” الفضائية فرصة الأول من نيسان/أبريل للمزاح على تويتر، رغم أن شركته الثانية تمّر بوضع صعب آخر فصوله حادث مروري قاتل لسيارة ذاتية التحكم من إنتاجها.

ونشر إلون ماسك صورة له وهو نائم وقد حمل لافتة عليها عبارة “رغم كل الجهود للحصول على المال، بما في ذلك محاولة يائسة لبيع البيض في عيد الفصح، أفلست شركة (تيسلا) بشكل لا يمكن تصوّره”.

وأراد إلون ماسك من ذلك على ما يبدو أن يردّ على المعلومات التي تتحدث عن خسائر كبيرة تعاني منها هذه الشركة المتخصصة بصناعة السيارات الكهربائية.

وتعاني “تيسلا” أيضًا من ارتدادات حادث قاتل تعرّضت لها سيارة ذاتية التحكم من صنعها في مرحلة الاختبار في الشارع.

وقالت الشركة السبت، إن العناصر الأولى للتحقيق تظهر أن نظام التحكّم الآلي (أوتوبايلوت) كان يعمل وقت الحادث، وأن السائق، وهو مهندس في مجموعة “أبل” لم يستجب للإنذارات الصوتية والمرئية التي حضّته على تولي المقود بيديه، حيث اصطدمت السيارة بحاجز بين طريقين.

وفتحت الهيئة الناظمة لوسائل النقل في الولايات المتحدة “ان تي اس بي” تحقيقًا لكشف ملابسات هذه الحادثة، وهي الثانية.

وفي العام 2016، لقي سائق أمريكي مصرعه على متن سيارة “تيسلا” من طراز “مودل اس” مزودة بنظام “أوتوبايلوت” أيضًا، ولم توجّه الهيئة أصابع الاتهام للشركة، بل طالبتها ببعض التعديلات على جهاز الإنذار.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى “استياء” الهيئة الناظمة من نشر “تيسلا” معلومات قبل انتهاء التحقيقات.