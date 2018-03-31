شركة إماراتية تحصل على امتياز تطوير وتشغيل ميناء أمريكي

أعلنت مجموعة “غلفتينر” الإماراتية، اليوم السبت، إبرام اتفاقية امتياز مع ولاية ديلاوير الأمريكية، تمنحها حقوقًا حصرية لإدارة وتشغيل وتطوير ميناء “ويلمنغتون” (شمال)، لمدة 50 عامًا.

وقالت شركة “غلفتينر أمريكا” التابعة للمجموعة، في بيان: إنه بموجب الاتفاقية “ستعمل الشركة على تعزيز القدرات الاستيعابية لمحطات الحاويات، ورفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للميناء”.

ووفق البيان، تخضع شروط الاتفاقية لموافقة رسمية من قبل مجلس إدارة شركة “دايموند” للموانئ الأمريكية، والجمعية العامة لولاية ديلاوير خلال الشهر المقبل، قبل مراجعتها رسميًا من قبل لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة.

وميناء “ويلمنغتون”، الذي تم إنشاؤه عام 1923، هو أحد أهم الموانئ الداخلية في الولايات المتحدة، ويقع على نهر ديلاوير على مسافة أربع ساعات من المحيط الأطلسي.

وذكر البيان أن الامتياز يشمل الإدارة الكاملة وتطوير الطاقة الاستيعابية الحالية للميناء، والبالغة 350 ألف حاوية نمطية سنويًا.

وتخطط “غلفتينر” لضخ استثمارات بقيمة 580 مليون دولار لتطوير الميناء خلال الأعوام التسعة المقبلة، من ضمنها 410 ملايين دولار لبناء محطة حاويات جديدة بطاقة استيعابية قدرها 1.2 مليون حاوية نمطية.

و”غلفتينر”، التي تأسست في 1976، وتتخذ من إمارة الشارقة مقرًا لها، تعمل في إدارة الموانئ وإدارة العمليات اللوجستية كطرف ثالث، في الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين، وحاليًا تملك الشركة مشاريع في العراق والسعودية ولبنان والبرازيل وغيرها.