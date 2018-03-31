بقيمة 22 مليارًا.. “بوينغ” تؤسس شراكة مع السعودية للصناعات العسكرية

أعلنت شركة “بوينغ” لصناعات الطائرات عن أنها والشركة السعودية للصناعات العسكرية تؤسسان شراكة بينهما، في مشروعات مشتركة تستهدف زيادة المكون المحلي إلى 55%.

وقالت الشركة في بيان صدر عنها، السبت: إن “الإيرادات التي ستتحقق من تلك الشراكة في زيادة المكون المحلي السعودي، ستتجاوز 22 مليار دولار وستخلق 6 آلاف وظيفة بحلول عام 2030”.

وأشارت “بوينغ” التي تتخذ ولاية شيكاغو الأمريكية مقرًا لها، إلى أن “تلك الشراكة ستوفر خدمات استدامة للطائرات العسكرية التابعة للأسطول الجوي في المملكة”، موضحة أن “قيمة الاستثمارات ستصل إلى 450 مليون دولار، وستشمل منشآت ومعدات داخل السعودية”.