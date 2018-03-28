“أرامكو” تكمل اتفاقًا بشأن مشروع مصفاة مع “بتروناس” الماليزية

أكملت شركة “أرامكو” السعودية اليوم الأربعاء، اتفاقًا مع شركة الطاقة الحكومية الماليزية “بتروناس” للاستثمار، في مشروع مصفاة قبالة سواحل ماليزيا.

وكانت “أرامكو” العملاقة وافقت في شباط/فبراير من العام الماضي، على شراء حصة قيمتها 7 مليارات دولار في مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات “رابيد”، التابع لـ”بتروناس”، لكن الموضوع تأجل بسبب “أمور فنية”.

و”رابيد”، هو مشروع بقيمة 27 مليار دولار، يقع بين مضيق ملقه وبحر الصين الجنوبي، وهما مساران لنفط وغاز الشرق الأوسط المتجه إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وقالت الشركتان في بيان إنهما “وقعتا الاتفاق اليوم الأربعاء، لكنهما لم تؤكدا قيمة استثمارات أرامكو”.

وحسب البيان، “ستورد “أرامكو” السعودية 50% من احتياجات المصفاة من النفط الخام، مع وجود خيار لزيادة هذه النسبة إلى 70%”.

وسيشمل التطوير مصفاة نفطية بسعة 300 ألف برميل يوميًا، ومجمعًا للبتروكيماويات بطاقة تصل إلى 7.7 مليون طن متري سنويًا. ومن المنتظر أن تبدأ عمليات المصفاة في عام 2019 بينما ستبدأ عمليات البتروكيماويات بعد ذلك بما يتراوح بين ستة أشهر و12 شهرًا.