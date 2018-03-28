زين تسعى لمبادلة جزء من مساعدات الكويت للسودان بأموالها هناك

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة زين الكويتية للاتصالات، اليوم الأربعاء، إن الشركة تسعى للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الكويتية لمبادلة جزء من أموال المساعدات المرسلة إلى السودان بأموال زين هناك.

وقال بدر ناصر الخرافي للصحافيين إن من الممكن التوصل لاتفاق بخصوص موضوع السودان “قريبًا”.

ولدى زين وحدة تعمل في السودان منذ سنوات وتواجه مشاكل في تحويل أرباحها السنوية إلى الخارج بسبب العقوبات الدولية.

ويمكن لاتفاق مبادلة أن يسمح لزين بتَسلم الأموال في الكويت بالدينار الكويتي أو الدولار ثم تُسلم الشركة ما يعادلها في السودان بالعملة المحلية.