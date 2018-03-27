“أوبر” تطعن في حكم وقف عملها بمصر

قدمت شركة “أوبر” لسيارات الأجرة الخاصة، اليوم الثلاثاء، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في الحكم الصادر بوقف عملها في مصر.

وألزمت محكمة القضاء الإداري في مصر، مؤخرًا، السلطات بوقف ترخيص شركتي “أوبر” و”كريم” لسيارات الأجرة الخاصة.

واختصمت الشركة في الطعن أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.

وأوضحت الشركة في طعنها، أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع، وهو أيضًا مخالف لصحيح حكم القانون والدستور.

وبينت أن ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشيرةً إلى أن التطبيق الخاص بها مُرخص من قبل وزارة الاستثمار.

ولفتت إلى أنها أخذت في الـ 17 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، موافقة من الدولة للعمل، ولكن لم يصدر قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها بعد.

ولجأ العديد من المصريين إلى استخدام “أوبر” و”كريم”؛ بسبب شكواهم من أن سائقي سيارات الأجرة يرفضون تشغيل عدادات الأجرة أو أجهزة التكييف رغم ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت “أوبر” إنها ملتزمة بمواصلة نشاطها في مصر رغم التحديات الناتجة عن إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق وتضخم قياسي.

وأشارت إلى أنه كان لديها في 2016 نحو 2 مليون مستخدم، وأنها وفرت وظائف لنحو 60 ألف سائق في مصر.