“دي.اكس.بي” الإماراتية تعيد هيكلة 4.2 مليار درهم مع الدائنين

قالت دي.اكس.بي انترتنمنتس الإماراتية لإدارة الحدائق الترفيهية hgيوم الاثنين ” إنها توصلت إلى اتفاق مع الدائنين لإعادة هيكلة ديون حجمها 4.2 مليار درهم أي ما يعادل 1.14 مليار دولار .”

ويشمل الاتفاق تعليق مدفوعات أصل الدين لثلاث سنوات وجدول سداد معدلا حسبما ذكرت الشركة الإماراتية في بيان بالبريد الإلكتروني.

وستواصل دي.اكس.بي سداد فائدة الدين كما في الاتفاق الأصلي.

وأضافت الشركة أنها توصلت إلى اتفاق مع مساهم الأغلبية مراس يشمل تقديمها تمويلاً إجماليًا للشركة قيمته 1.2 مليار درهم في شكل أداة قابلة للتحويل بعد أن تنال موافقة المساهمين والجهات التنظيمية المختصة.‎