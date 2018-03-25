بورصة دبي تشهد أول إدراج مزدوج لشركة مصرية

في أول إدراج مزدوج لشركة مصرية، شهدت سوق دبي المالي، الأحد، إدراج أسهم شركة “النعيم القابضة” للاستثمارات المالية ضمن قطاع الشركات الأجنبية.

وفي العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (06:00 تغ)، تم قرع جرس الإدراج إيذانًا ببدء تداول أسهم الشركة، المدرجة أيضًا ببورصة مصر.

ويعد هذا الإدراج المزدوج هو الثاني على التوالي منذ مطلع العام الجاري.

وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، كان آخر إدراج مزدوج شهدته سوق دبي لأسهم “الإثمار القابضة” البحرينية.

ويُطلق على “الإدراج المزدوج”، عندما تقرر شركة إدراج أسهمها في سوق أخرى خارج بلدها الأم، ويُفترض بالأمر أن يحقق أهدافًا إيجابية للشركات والأسواق المضيفة ومساهمي الشركات.

ومع إدراج أسهم النعيم القابضة يرتفع عدد شركات المساهمة العامة المقيدة في الإمارات إلى 132 شركة منها 113 شركة محلية و19 شركة أجنبية.

ووافقت هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات في يناير/ كانون الثاني الماضي على قيد شركة النعيم ضمن فئة الشركات المساهمة العامة الأجنبية، تمهيدًا لإدراجها بسوق دبي المالي.

ووفق بيانات الشركة، فإن إجمالي نسبة الأسهم المسموح بإدراجها في سوق دبي لن تزيد عن ثلث رأسمال الشركة المصدر (البالغ 218.5 مليون دولار).

تأسست النعيم في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 وتتخصص في المشاركة سواء كليًا أو جزئيًا فى تأسيس الشركات وإعداد دراسات الجدوى اللازمة للمشروعات والتأجير التمويلي وضمان وتغطية الاكتتابات وأمناء الحفظ.