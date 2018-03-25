“موانئ دبي” تفوز بامتياز ميناء “بنانا” الجديد في الكونغو الديمقراطية

تمكنت”موانئ دبي العالمية” من الحصول على امتياز مدته 30 عامًا لميناء “بنانا” الجديد في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومن المقرر أن تقيم الشركة مشروعًا مشتركًا بنسبة مسيطرة 70 في المئة، بينما تحوز حكومة الكونغو الديمقراطية 30 في المئة، لإدارة ميناء بنانا والاستثمار فيه.

ووفق رويترز، قدرت الشركة قيمة الاستثمار الأولي للمرحلة الأولى من المشروع الجديد بواقع 350 مليون دولار.

وتشمل المرحلة الأولى رصيف ميناء بطول 600 متر وفناء ملحقًا بمساحة 25 هكتارًا سعة 350 ألف حاوية مكافئة و1.5 مليون طن من البضائع العامة.

ومن المقرر أن يوزع الاستثمار الأولي البالغ 350 مليون دولار على 24 شهرًا والتكلفة الإجمالية للمشروع ستتجاوز المليار دولار على أربع مراحل؛ لكن ذلك سيتوقف على طلب السوق على الميناء.

ومن المتوقع بدء أعمال الإنشاءات في 2018 وأن تستغرق نحو 24 شهرًا.